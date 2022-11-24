Otomobilin çarptığı Serpil Öğretmen kabri başında anıldı

Osman Kavuncu Caddesinde Terminal dönüşü karşıya geçerken meydana gelen trafik kazasında emekli öğretmen Serpil Ceran hayatını kaybetmişti. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen hala acısı taze olan Serpil öğretmen Yeşilhisar’daki kabri başında, Eşi Ahmet Ceran ve torunları ile 24 Kasım öğretmenler günü dolayısı ile dualarla anıldı. Kabrine çiçekler konan Serpil öğretmenin eşi Ahmet Ceran daha sonra Serpil Ceran adına tefriş ettirdiği özel sınıfı ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı anma töreninden Serpil Öğretmenin o kazadan önce yürekleri yakan dramı ortaya çıktı.

‘EVDEKİ SAAT TAM KAZANIN OLDUĞU SAATTE DURMUŞ’

Olayı anlatan eşi Ahmet Ceran, “Olayın yaşandığı gün ben Yeşilhisar’a, bir tanıdığımım cenaze törenine katılmak için gelmiştim. Eşimin o gün doğum günüydü. Kayseri’ye indiğimde aradım. Ve yemeği dışarda yiyelim dedim. Evde yemek hazırdı dedi ama ben ısrar ettim. Yemek tabağını orda bırakıp yanıma geldi birlikte yemeğimizi yedik. Daha sonra yeni doğan torunumuz Gökçeyi görmek için Trabzon’a gidecektik. Bana belki bilet kalmaz terminalden biletimizi alalım diye ısrar etti kırmadım. Yoldan geri döndük bileti aldık ve oradan terminalin karşısına geçerken süratle gelen bir araç çarptı ve onu bizden kopardı. Ne tesadüf ki eşim 01.12.1959 yılında doğdu ve doğduğu gün 01.12.2019 da vefat etti. Evdeki saatin tam kazanın olduğu saatte 18.48 durduğunu gördük. Allah onu bizden çok sevmiş. Bu üzüntümüz ilk günkü kadar taze bu vesile ile başta eşim Serpil Ceran olmak üzere vefat eden ve yaşayan öğretmenlerimiz 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyorum. Mekânı cennet olsun” şeklinde konuştu.