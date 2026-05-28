Otomobilin Köprüden Devrildiği Kazada 2 Kardeş Yaralandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, otomobilin köprüden devrildiği kazada 2 kardeş yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Balcıçakırı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zafer K. (30) idaresindeki 34 VP 1753 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden devrildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kardeşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.