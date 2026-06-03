Otomobilin Motoruna Sıkışan Sahipsiz Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Kayseri'de bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. 35 KT 380 plakalı otomobiline binmek üzere gelen sürücü, araçtan kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede kedinin aracın motor bölümünde sıkıştığını belirledi. Olay yerinde uzun süre çalışma yapan ekipler, kedinin bulunduğu noktadan çıkarılamaması üzerine aracı itfaiye merkezine götürdü. İtfaiye merkezinde kaldırılan araç üzerinde sürdürülen çalışmalar sonucunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, ekiplerin müdahalesinin ardından güvenli alana alındı.