Otomobilin önünü kesip zorla para isteyen kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda seyir halindeki otomobilin önünü kesen, tehdit ve hakaretlerle zorla para isteyen H.P. (24) tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Köşk Mahallesi’nde seyir halinde bulunan bir aracın önünü keserek içerisindeki vatandaşlardan zorla para isteyen H.P. (24), polis ekiplerince olay sonrası kaçtığı adreste yakalanmıştı. H.P., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.