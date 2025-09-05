Otomobilin önünü kesip zorla para isteyen şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda seyir halindeki otomobilin önünü kesen, tehdit ve hakaretlerle zorla para isteyen H.P. yakalandı.
Kayseri Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Köşk Mahallesi'nde seyir halinde bulunan bir aracın önünü kesen, tehdit ve hakaretlerle zorla para isteyen H.P. (24), polis ekiplerince saklandığı adreste yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı.