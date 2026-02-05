Otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Kayseri - Malatya yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren Kadir Y. Toprağa verildi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kayseri Malatya yolu Talas İlçesi Kepez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. F.K.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki yolculardan Kadir Y., hayatını kaybederken araç sürücüsü ile yolculardan 4’ü yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Kadir Y.’nin cenazesi otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi. Talihsiz gencin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.