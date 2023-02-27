Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Niğde'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 35 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken feci kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

PAYLAŞ
  • 27.02.2023 10:17
  • Güncelleme: 27.02.2023 10:17
  • 55
Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 35 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken feci kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu Aktaş mevkisinde meydana geldi. Enver G. yönetimindeki 06 TZF 88 plakalı otomobil, önünde ilerleyen C.D. kontrolündeki 51 ET 118 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Gülşen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratli olan otomobil, sağ şeritten seyir halindeki tıra arkadan çarptığı görülüyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Azerbaycanlı çocuktan yürekleri ısıtan mektup

Azerbaycanlı çocuktan yürekleri ısıtan mektup

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 597 bin unlu mamul yardımı

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 597 bin unlu mamul yardımı

Kayseri Büyükşehir ulaşım ağını genişletiyor

Kayseri Büyükşehir ulaşım ağını genişletiyor

Talas Belediyesi'nden yine bir ilk: acil durum konteyneri

Talas Belediyesi'nden yine bir ilk: acil durum konteyneri

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Ümitsizliğe düşmeyeceğiz, yaralarımız sarılana kadar hep birlikte olacağız'

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Ümitsizliğe düşmeyeceğiz, yaralarımız sarılana kadar hep birlikte olacağız'

Başkan Çolakbayrakdar 'Depremzede kardeşlerimizin her alanda ihtiyaçlarını karşılıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Depremzede kardeşlerimizin her alanda ihtiyaçlarını karşılıyoruz'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan suç duyurusu

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan suç duyurusu

Mevlana Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne yeni ulaşım hattı

Mevlana Mahallesi’nden Şehir Hastanesi’ne yeni ulaşım hattı

DAHA FAZLA
Büyükkılıç, Kayseri'deki depremzedeleri ziyaret etti

Büyükkılıç, Kayseri’deki depremzedeleri ziyaret etti

CHP'li Ünalmış: 'Kayserispor'a siyaset bulaştırmayın, istifa edin'

CHP’li Ünalmış: “Kayserispor’a siyaset bulaştırmayın, istifa edin”

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte konteyner çarşıda incelemelerde bulundu

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte konteyner çarşıda incelemelerde bulundu

Kayseri'nin ihracatı yıllık 8,2 oranında arttı

Kayseri'nin ihracatı yıllık 8,2 oranında arttı

Şaka yaparken arkadaşını bıçakladı

Şaka yaparken arkadaşını bıçakladı