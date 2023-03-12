Otomobille çarpışan moped sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan mopedin sürücüsü hayatını kaybetti.

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  • 12.03.2023 12:34
  • Güncelleme: 12.03.2023 13:24
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Otomobille çarpışan moped sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan mopedin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ankara’dan Kahramanmaraş’a gittiği öğrenilen E.Y. idaresindeki 46 VB 014 plakalı otomobil ile plakası bilinmeyen S.K. idaresindeki kağıt yüklü moped kavşakta kaza yaptı. Kazada S.K. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı S.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

S.K., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, araçlar da çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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