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Otomobille Çarpışan Motorcu Çocuklar Feci Şekilde Can Verdi:2 Ölü

Melikgazi İlçesi Taha Carım Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada iki farklı motosiklet sürücüsü C.S. ve M.S. otmobille çarpışarak yaşamlarını yitirdiler.

Otomobille Çarpışan Motorcu Çocuklar Feci Şekilde Can Verdi:2 Ölü

Melikgazi İlçesi Taha Çarım Bulvarında dün meydana gelen kazada  F.N.S. (18) idaresindeki otomobil ile C.S'nin (14) sürdüğü motosiklet ile M.S. (16) idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüleri C.S. ve M.S. hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

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