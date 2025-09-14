Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü B.Ö.(32) hayatını kaybetti.
Kaza sabah saatlerinde Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. N.Ö.‘nün (19) idaresindeki otomobil, B.Ö.‘nün (32) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.