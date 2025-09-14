  • Haberler
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü B.Ö.(32) hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza sabah saatlerinde Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. N.Ö.‘nün (19) idaresindeki otomobil, B.Ö.‘nün (32) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

