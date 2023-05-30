Otomobille çarpışan ticari araç yan yattı: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan ticari araç yan yatarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi Nuryurt Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, E.E. idaresindeki 38 AG 767 plakalı araç, Y.K. yönetimindeki 40 DP 725 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yan yattı. Kazada ticari araç sürücüsü E.E. ile otomobilde bulunan yolcu K.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar ise çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.