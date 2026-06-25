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Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kocasinan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza gece saatlerinde  Kocasinan İlçesi Osmangazi Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. A.D. (21) yönetimindeki otomobille, O.C.A.(19) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle O.C.A. ve A.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine  polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan O.C.A. ile diğer yaralı A.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi

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