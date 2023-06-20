Otomobille polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan 2 şahıs gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 20.06.2023 23:14
  • Güncelleme: 21.06.2023 10:24
  • 127
Otomobille polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan 2 şahıs gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri F.Y. yönetimindeki 38 AED 917 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Motosikletli Polis Timleri, F.Y.’yi 15 dakika süren kovalamaca sonucu Hürriyet Mahallesi Gökalp Sokak üzerinde yakaladı. Sürücü F.Y. ve S.K.’yı gözaltına alırken, otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kılıç ele geçirildi.

Ekipler, F.Y. ve S.K.’yı sağlık raporunun ardından işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürülürken, sürücü F.Y.’ye çeşitli kural ihlallerinden toplamda 40 bin TL idari para cezası yazıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kavga ettiği 2 kişiyi silahla vuran şahsa 9 yıl hapis cezası

Kavga ettiği 2 kişiyi silahla vuran şahsa 9 yıl hapis cezası

Kocasinan Belediyesi, 21 adet taşınmaz daha sattı

Kocasinan Belediyesi, 21 adet taşınmaz daha sattı

Matematik Kampına kayıtlar başladı

Matematik Kampına kayıtlar başladı

Kayseri'nin ilk 1000'e giren gizemli ihracatçıları

Kayseri'nin ilk 1000'e giren gizemli ihracatçıları

Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı

Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı

Talas'taki depremzedeler için Kızılay'la kurban işbirliği

Talas'taki depremzedeler için Kızılay'la kurban işbirliği

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban vekaleti ile ilgili merak edilenler

Kurban vekaleti ile ilgili merak edilenler

'100 apartmana 100 kütüphane' projesine başvurular sürüyor

‘100 apartmana 100 kütüphane’ projesine başvurular sürüyor

DAHA FAZLA
3 Kadın hırsızlık suçundan kıskıvrak yakalandı

3 Kadın hırsızlık suçundan kıskıvrak yakalandı

Talas Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde kurban bağışı organizasyonu

Talas Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde kurban bağışı organizasyonu

Bugün en uzun gündüz yaşanıyor?

Bugün en uzun gündüz yaşanıyor?

8 Asırlık Selçuklu Hanı Turizme kazandırıldı

8 Asırlık Selçuklu Hanı Turizme kazandırıldı

Başkan Büyüksimitci: 'Şehir olarak yatırım, üretim ve ihracat ile büyümeyi sürdürüyoruz'

Başkan Büyüksimitci: 'Şehir olarak yatırım, üretim ve ihracat ile büyümeyi sürdürüyoruz'