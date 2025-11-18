Otomobille tırın çarpıştığı feci kazada bir kişi hayatını kaybetti
Pınarbaşı yolu Pazarören mevkiinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü Y.D. hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sularında Kayseri-Malatya yolunda meydana geldi. Malatya yolundan Pınarbaşı Pazarören Kavşağı'na dönen otomobille TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Y.D.'nin kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.