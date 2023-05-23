Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Niğde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.
- 23.05.2023 09:35
- Güncelleme: 23.05.2023 09:35
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Niğde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bor İlçesi Badak ve Seslikaya köy yolu üzerinde meydana geldi. O.Y. yönetimindeki 42 ANP 821 plakalı hafif ticari araç ile, M.G. yönetimindeki 51 ACH 054 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönerken kazada; sürücü M.G. ve yanında bulunan H.G. yaralandı. Yaralılar ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İHA
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