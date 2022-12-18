Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri’de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde 06 BVM 801 plakalı otomobil ile 38 YT 004 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik alırken, sağlık ekipleri ise otomobillerde bulunan 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar, incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.