Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Y.M.N. idaresindeki 38 AHA 253 plakalı otomobil ile A.A. kontrolündeki 38 AFU 650 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 38 AHA 253 plakalı otomobilde bulunan İ.E. ve H.E. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alarak, yol kontrolünü sağlarken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan İ.E. ve H.E.’ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Hasar gören otomobiller, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.