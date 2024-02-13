Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan bir kişi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan bir kişi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre Erkilet Bulvarı üzerinde 38 HT 173 plakalı otomobil ile 06 BLE 927 Ford marka otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Sürücü sıkıştığı yerden çıkartılırken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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