Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 38 GU 780 plakalı otomobil ile 38 YK 702 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller hurdaya dönerken kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 4’ü çocuk 5 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücüyü ise itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.