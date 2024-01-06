Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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  • 06.01.2024 13:18
  • Güncelleme: 07.01.2024 10:32
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Askeri Hastane Caddesi’nde meydana gelen kazada 34 CZR 792 plakalı otomobil ile 38 ZC 073 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekiplerinin incelemelerinden sonra araçlar da bulundukları yerden çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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