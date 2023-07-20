Otopark ücretleri zamlandı

 Kayseri'de otopark ücret tarifesi zamlandı. Günlük ücret ise en düşük 20 lira, en yüksek 30 lira civarında oldu.

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  • 20.07.2023 10:34
  • Güncelleme: 20.07.2023 14:11
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Otopark ücretleri zamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ulaşım A.Ş., Otopark ücretleri zamlandı. Günlük ücretler 20-30 lira arası değişirken aylık abonelik ise 270-430 lira arasında. 
OTOPARK ÜCRETLERİ
OTOPARK ADI                      GÜNLÜK ÜCRET             AYLIK ABONELİK
Kurşunlu otoparkı                  30 TL                                 430 TL
Mimarsinan otoparkı            30 TL                                  430 TL
Hunat otoparkı                       20 TL                                 330 TL
Bedesten otoparkı                 20 TL                                 330 TL
Kiçikapı otoparkı                    20 TL                                 330 TL
Tacettin otoparkı                   20 TL                                 320 TL
Kayseri evleri otoparkı          20 TL                                 270 TL.

1ha

Kayseri Gündem
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