Otopark ücretleri zamlandı
Kayseri'de otopark ücret tarifesi zamlandı. Günlük ücret ise en düşük 20 lira, en yüksek 30 lira civarında oldu.
- 20.07.2023 10:34
- Güncelleme: 20.07.2023 14:11
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Kayseri Ulaşım A.Ş., Otopark ücretleri zamlandı. Günlük ücretler 20-30 lira arası değişirken aylık abonelik ise 270-430 lira arasında.
OTOPARK ÜCRETLERİ
OTOPARK ADI GÜNLÜK ÜCRET AYLIK ABONELİK
Kurşunlu otoparkı 30 TL 430 TL
Mimarsinan otoparkı 30 TL 430 TL
Hunat otoparkı 20 TL 330 TL
Bedesten otoparkı 20 TL 330 TL
Kiçikapı otoparkı 20 TL 330 TL
Tacettin otoparkı 20 TL 320 TL
Kayseri evleri otoparkı 20 TL 270 TL.