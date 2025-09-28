Ötüken Derneği: 'Çözülme sürecine karşıyız'

Kayseri Ötüken Derneği Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan Kayseri Ötüken Dernek üyesi Şevval Gören, "Türk milleti adına çözümlenen fakat aslında çözülme olan bu garabet sürece karşıyız ve süreci yürütmekten vazgeçmediğiniz takdirde demokratik, hukuk devleti sınırları içerisinde bu sürece karşı direneceğiz. Bu vatan toprağı karabağırında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Toprağın karabağırında sıra dağlar gibi duranların bugünki temsilcileri olarak, hâlâ müdafi hukuk ruhunu yaşayıp yaşattığımızı bu sözler ışığında ilan ediyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde konuştu

Öte yandan basın açıklamasında konuşan dernek üyesi Koray Şengül ise, "Emekli Albay Orkun Komutanımızın da sonuna kadar yanındayız, destekçisiyiz ve Türk milletine şunu hatırlatmak istiyoruz: Arkadaş, senin İstiklal Marşının ilk kelimesi korkmadır. Bunu buradan bilsinler. Nihai olarak bu sürece karşı tepkimizi de gösterdik. Bir kez daha söylüyorum: Emekli Albay Orkun komutanımızın destekçisiyiz, yanındayız, sonuna kadar da arkasında duracağız. Türk milletine kendi nihai karakterini hatırlatmanın zamanı geldi ve geçiyor değerli arkadaşlar. Bir Türkçü şairimizin dediği gibi: Hatırlayın 5 bin yıllık şerefli mazimizi! Mete'nin, Attila'nın, Kürşad'ın nurlu izi. Geniş bir yol oldu, Türklük oradan yürüdü. Altınordu dünyayı saçlarından sürdü. Son nihai olarak size bir Kazak Başkurt Türkçesiyle yazılmış bir türküyü dört dizesini okumak istiyorum: "Memleketi idare edenler neredesiniz? Yurdu idare edecekler neredesiniz? Azametli Alaş Urda'nın atına bin, gün gibi doğ. Tulpara bin, tuğunu kaldır, gün gibi doğ. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin. Türk ırkı sağ olsun" ifadelerini kullandı.