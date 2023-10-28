Oturma Eylemine Bakan, Vali, Milletvekili ve Başkanlardan Destek

İsrail'in katliamlarını protesto etmek için Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda önceki günlerde Kayserili kadınlar tarafından başlatılan oturma eylemine, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek ve Ak Parti Kayseri Milletvekilleri ve Belediye Başkanları da katılarak oturma eylemine destek verdiler.

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  • 28.10.2023 15:54
  • Güncelleme: 28.10.2023 16:00
Oturma Eylemine Bakan, Vali, Milletvekili ve Başkanlardan Destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İsrail’in katliamlarını protesto etmek için Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda önceki günlerde Kayserili kadınlar tarafından başlatılan oturma eylemine, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek ve Ak Parti Kayseri Milletvekilleri ve Belediye Başkanları da katılarak oturma eylemine destek verdiler.

Oturma Eyleminin yapıldığı alana gelerek İsrail katliamlarını proteseto eden kadınlara destek veren Çevre Şehircilik ce İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

‘Kudüs’te başka dinlerin mensupları rahatsız olmasın diye hepimizin atası İbrahim Halilullah’ı anıyoruz. Yüzyıllardır bizim ecdadımız bütün dünyada bir medeniyeti temsil etmişler. İlayı Kelimetullah demişler ona. Ve gittikleri her yere adalet götürmüşler. Asla baskı yapmamışlar, dinleriyle dilleriyle uğraşmamışlar. O insanları eşit hak sahibi görmüşler ve onlarla özgür yaşayarak onlarla bu güzel ilişkiyi kurmuşlar.  Batıdaki uygarlık ise çıkar anlayışına ve sömürü anlayışına göre gitmiştir, hem Afrika’ya hem de başka ülkelere. Gittikleri yeri sadece sömürmüşlerdir. Afrikalı birisinin dediği gibi, batılılar geldiğinde sevinmiştik, gözünüzü yumun dediler yumduk, açtığımızda elimizde İncil vardı fakat bütün değerli madenlerimiz gitmişti diyor. Onların amaçları çıkardır, sömürüdür. Bizim ise oralara gidiş amacımız, Kudüs de dahil olmak üzere adalet içindir. İlayı kelimetullah içindir. Özgürlük içindir. Nihayetinde bizim idare ettiğimiz dönemlerde hiç kimse bundan rahatsız olmamıştır. Üç dinin mensupları da kendilerini orada hür hissetmişler, ibadetlerini yapmışlardır. Geldiğimiz bu noktada büyük bir zulüm var. Savaş her dönem olmuştur, keşke olmasa temennimiz o. Ama oluyor. Ama böyle bir vahşet hiçbir dönemde işlenmeiştir. Sadece erkekler arasındaki o savaşta yiğitler ölmüyor, şehid olmuyor. Kadınlarımız, annelerimiz, kız kardeşlerimiz, yaşlı annelerimiz, çocuklarımız da ölüyor.’
 

Haber Merkezi

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