ÖTV'de Müjde Üstüne Müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Yeni müjdeli habere göre ticari aracını yenilemek isteyen esnaf ÖTV ödemeyecek.
- 24.04.2023 16:34
- Güncelleme: 24.04.2023 16:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Yeni müjdeli habere göre ticari aracını yenilemek isteyen esnaf ÖTV ödemeyecek.
Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici, yük taşımada kullanılan kamyon aracını yenilemek isteyen esnaf ÖTV ödemeyecek.
Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak uygulama ile ticari amaçlı kullanılan araçlarını yenilemek isteyen esnaf ÖTV ödemeyecek.
Haber Merkezi
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