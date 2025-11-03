ÖTV muafiyetli otomobillerde limit artırıldı

Türkiye’de engellilere sağlanan ÖTV muafiyetli otomobil satışlarında yeni limit oranları belli oldu. 2 milyon 290 bin 200 lira olan limit, yüzde 25,49’luk artışla 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseldi.

Yeni limit, yılbaşından itibaren geçerli olacak ve engelli raporu olan kişiler yılbaşı sonrası yeni limitten araç satın alabilecek. Bilindiği üzere ÖTV muafiyetli araçlarda 10 yıl satılmama şartı bulunuyor ve 10 yıldan önce bir sürede satılması halinde araç sahibi, özel tüketim vergisini ödemesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı şartı bulunuyor, mevcut şarta göre Toyota Corolla, Toyota C-HR, Hyundai Bayon, TOGG T10X, TOGG T10F, Renault Megane, Fiat Egea ve Fiat Egea Cross modelleri ÖTV muafiyetiyle satın alınabiliyor.