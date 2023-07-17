ÖTV zammından sonra tüp fiyatları da arttı

Tüp fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte ikinci bir zam daha geldi. Buna göre Kayseri’de büyük tüp 435 liraya küçük tüp ise 90 liraya yükseldi. Yapılan zammın doğalgaz kullanmayan vatandaşların alım gücünde kısmi bir daralma oluşturduğunu dile getiren Esnaf Bilal Öztürk, “Geçtiğimiz cumartesi günü gelen ÖTV zammıyla beraber büyük tüpte 55 lira, küçük tüpte ise 10 lira gibi bir artış oldu. Gelen zamla birlikte büyük tüp 435 lira, küçük tüp 90 lira oldu. Gelen zamlarla birlikte vatandaşlarımızın alım gücünde kısmi de olsa daralma oldu. Küçük tüple idare eden vatandaşımız fazlaydı, biraz daha çoğalacak gibi. Bir dönem bu şekilde devam ettikten sonra bu durumun tekrar eski seyrine geleceğini düşünüyorum. Yaz mevsimlerinde genelde küçük tüpe rağbet daha çok oluyor. Çünkü insanlar yazın daha çok piknik yaptıkları için küçük tüp kullanımı daha çok” ifadelerini kullandı.