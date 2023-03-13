Oy kullanacak depremzedelerin adres beyanını 17 Mart'a kadar yapması gerekiyor

 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremlerin ardından barınma yerleri değişen depremzedelerin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına yeni adres beyanlarını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabileceklerini duyurdu.

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  • 13.03.2023 09:38
  • Güncelleme: 13.03.2023 09:38
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Oy kullanacak depremzedelerin adres beyanını 17 Mart'a kadar yapması gerekiyor

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, depremzedelerin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için yapması gerekenlere ilişkin, "Diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerlerde dahil, aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını bildirmeleri gerekiyor. Yeni adres beyanını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir" ifadelerine yer verildi.


Öte yandan açıklamada, 18 Mart'tan itibaren adres beyanına dair işlemlerin ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılabileceği belirtildi.

1ha

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