Oy verme tamamlandı sandıklar açıldı
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi tamamlanırken sandıklar açılmaya başlandı.
- 28.05.2023 17:11
- Güncelleme: 28.05.2023 18:39
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi tamamlanırken sandıklar açılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Turunda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de tamamlandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar görevliler tarafından açılmaya başlandı.
İHA
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