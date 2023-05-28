Oy verme tamamlandı sandıklar açıldı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi tamamlanırken sandıklar açılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Turunda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de tamamlandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar görevliler tarafından açılmaya başlandı.