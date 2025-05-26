OYAK Üyeleri İçin Tehlike Çanları: CHP'li Milletvekili Aşkın Genç'ten Önerge

Milletvekili Aşkın Genç, 2024 yılı için açıklanan yüzde 55,2'lik nema oranının, aynı yılın ortalama enflasyon oranı olan yüzde 58,5’in altında kaldığını vurguladı. 2023 yılında OYAK’ın nema oranının yüzde 77,1 olduğunu, ancak resmi TÜFE’nin yüzde 65 seviyesinde bulunduğunu belirten Genç, bu durumun reel getirinin ciddi şekilde azaldığını gösterdiğini ifade etti. Son beş yılda nema oranlarının enflasyona denk veya altında seyrettiğini söyleyen Genç, bu durumun üyelerin birikimlerinin korunamadığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Emekli Üyelerin Temsili ve Eşitsizlikler

Genç, OYAK’ın yönetim yapısında emekli üyelerin temsil edilmediğini belirterek, emekli üyelerin, muvazzaf üyelere kıyasla ortalama 30 kat daha fazla idari masraf kesintisine maruz kaldığını aktardı. Ayrıca, sosyal desteklerde emeklilerin daha az pay aldığını vurgulayarak, bu durumun emeklileri finansal olarak dezavantajlı hale getirdiğini ifade etti.

Bağışlar ve Yönetim Şeffaflığı

Soru önergesinde OYAK’ın dış bağış politikalarına da yer veren Genç, 2023 yılında yapılan 748 milyon TL’lik deprem bağışının üyelerden alınan katkı paylarından karşılandığını, ancak bu bağışın hangi kuruma yapıldığı ve üyelerin bu konuda bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti. Bağış kararının Genel Kurul onayı olmaksızın alındığını ifade eden Genç, bu durumun kurum içindeki yetki devri uygulamalarının genişletildiğini gösterdiğini söyledi.

Bilgi Edinme Engelleri ve Temsil Sorunları

Genç, OYAK üyelerinin kurumla ilgili detaylı bilgilere erişemediğini, yönetimin talepleri ‘ticari sır’ gerekçesiyle geri çevirdiğini belirtti. Ayrıca, Temsilciler Kurulu’nun seçim yöntemini eleştirerek, kurul üyelerinin demokratik seçimle değil, yönetimin onay verdiği adaylar üzerinden belirlendiğini ifade etti.

Bakan Güler'e Sorular

Aşkın Genç, önergesinde Bakan Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

- OYAK’ın nema oranı nasıl belirlenmektedir ve neden enflasyon oranının altında kalmaktadır?

- Emekli üyelerin yönetim organlarında temsil edilmemesinin hukuki dayanağı nedir?

- OYAK’ın son yıllarda yaptığı yatırımların karar süreçlerinde siyasi telkinlerin etkisi olmuş mudur?

- Kurumun iştiraklerinin değerlemesi nasıl yapılmakta, bu değerlemeler nema hesaplarına nasıl yansımaktadır?

- 2023 yılında yapılan 748 milyon TL’lik bağış hangi kuruma yapılmıştır ve hangi kurumsal karar süreci işletilmiştir?

- OYAK üyelerinin bilgi edinme taleplerinin sürekli olarak ‘ticari sır’ gerekçesiyle reddedilmesi hukuki midir?

- OYAK yöneticileri hakkında herhangi bir denetim, disiplin süreci ya da yargı işlemi başlatılmış mıdır?

- Temsilciler Kurulu seçimleri neden demokratik, şeffaf ve eşit katılıma açık bir şekilde yapılmamaktadır?

OYAK’ın Yeniden Şeffaflaşması Gerekiyor

Aşkın Genç, önergesinin sonunda OYAK’ın yeniden şeffaf, hesap verebilir ve üye odaklı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, “OYAK, siyasetin arka bahçesi olamaz. Üyelerinin birikimlerini koruyan, onlara gerçek anlamda kazanç sağlayan, demokratik ve şeffaf bir kurum haline gelmek zorundadır” ifadelerini kullandı.