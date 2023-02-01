Oyun bağımlılığı çocuklarda uyku bozukluğuna yol açıyor

Uyku, çocukların fiziksel gelişimi açısından önemlidir. Büyüme hormonunun en çok uykuda salgılandığı bilinmektedir. Aynı zamanda zekâ gelişimleri açısından da önemlidir. Yapılan bilimsel çalışmalar bir çocuğun uykusu düzenlendikten sonra okul başarısının ve konsantrasyon yeteneğinin arttığını gösteriyor. Uyku çocuğun gelişimi için çok önemli fakat bazen bazı etmenler çocuklarda uykusuzluğa neden olabiliyor. Önce bu etkenleri tespit edip daha sonrasında duruma göre çözüm sürecini belirlenmesi gerektiğini anlatan Psikolog Büşra Tan, “Genelde çocuklarımızda ki uyku bozukluğu durumlarında, ailelerden, her şey normal seyrinde giderken çocuğum sabahlara kadar oturuyor ya da uyku düzeni çok bozuldu, gece yatmıyor, sabah kalkmıyor gibi sorularını çok alıyoruz. Bir çocuk düzenli olarak aynı saatin de yatıp aynı saatinde kalkıyorsa bir sıkıntı olmuyor. Bizim için önemli olan çocukların uyku saatlerinde ne yaptığıdır. Çocuğun uyku düzenin etkileyen şeyler neler annesi o konuya dikkat etmeli. Çocuk uyku saatlerinde çok mu oyun oynuyor, uykusunu kaçıracak bir yiyeceği mi yiyor veya anne babanın ilişkisi o saatlerde nasıl, çocukta çok mu kaygı oluşuyor ilk başta bu etmenlere bakıyoruz. Diyelim ki çocukta oyun bağımlılığı var ve telefonu bırakamıyor bu durumlara çok dikkat etmeliyiz. Aile problemleri tespit ettikten sonra çözümlerini de duruma göre belirliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘UYKU DÜZENİ BİR ANDA BOZULMAZ’

Çocuk oyun bağımlısıysa kesinlikle sınırlandırma getirilmesi gerektiğini ifade eden Psikolog Tan, “Eğer çocukta gerginlik veya kaygı problemi varsa bu seferde anne ve baba arasındaki ilişkiyi düzenliyoruz. Uyku saatlerinde ailenin, bir konuşma gerçekleştirmesi sonucunda çocukta anne ve babasının ilişkisini güzel görüp rahatlayabilir. Ama diğer türlü başka faktörler varsa örneğin çocuğun kendi içinde biriktirdikleri ya da ilaç kullanımı varsa bunlara dikkat edilmeli. Çünkü uyku düzeni bir anda bozulmaz. Hastalık, oyun bağımlılığı, anne baba arasındaki gerginlik çocuğun uyku düzeninin bozulmasına sebep olabilir. Böyle bir durumda sorun tespit edilerek çözüm sürecine başlanmalı” şeklinde konuştu.