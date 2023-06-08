Oyun parkında ayağı ahşap arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde oyun parkında ayağı ahşap arasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
- 08.06.2023 12:07
- Güncelleme: 08.06.2023 12:40
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde oyun parkında ayağı ahşap arasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Gözbaşı Mahallesi’ndeki parkta meydana gelen olayda, oyun parkında oynayan 5 yaşındaki erkek çocuğun ayağı ahşap arasına sıkıştı. Ailesi çocuğu kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ahşabı keserek çocuğun sıkışan ayağını kurtardı. Çocuğun ailesi de ekiplere teşekkür etti.
İHA
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