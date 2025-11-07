Oyun parkında uygunsuz davranışta bulunan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Battalgazi Mahallesinde çocukların oyun oynadığı parkta bir şahıs kaydırakların arkasına büyük tuvaletini yaparak uzaklaşıyor" konulu paylaşım ile ilgili çalışma başlattı. Yüz tanıma sistemi üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen Ş.T. (28) yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.