Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'Battalgazi Mahallesinde çocukların oyun oynadığı parkta bir şahıs kaydırakların arkasına büyük tuvaletini yaparak uzaklaşıyor' konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.T. (28) hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Oyun parkında uygunsuz davranışta bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Battalgazi Mahallesinde çocukların oyun oynadığı parkta bir şahıs kaydırakların arkasına büyük tuvaletini yaparak uzaklaşıyor" konulu paylaşım ile ilgili çalışma başlattı. Yüz tanıma sistemi üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen Ş.T. (28) yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

