Öz ağabeyleri hakkında silahlı saldırı suçlamasında bulunan kardeş için uyuşturucu iddiası

Kayseri'de E.Ç.'nin husumetli olduğu ağabeyleri E.Ç. H.Ç.'nin, evine silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı dava devam ederken tutuklu yargılanan ağabeyler kardeşlerinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve iftira attığını iddia ettiler. 

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  • 07.09.2023 17:21
  • Güncelleme: 07.09.2023 17:21
Öz ağabeyleri hakkında silahlı saldırı suçlamasında bulunan kardeş için uyuşturucu iddiası

Olay 28 Ağustos 2022 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre tartışma yaşayan E.Ç. ile ağabeylerinden E.Ç. arasında gerginlik yaşandı. Hacılar İlçesi’nde ailesiyle bağ evinde olan E.Ç. şehir merkezine inerken trafikte ağabeyi E.Ç.’nin aracıyla karşılaştı. Ağabeyinin aracına ateş etmesi sonucu tekrar bağ evine giden E.Ç. ile ağabeyi ve yanındaki 2 kişi silahlı kavga etti. E.Ç, aracına tabancayla zarar veren ağabeyi E.Ç. ile eşini tehdit eden diğer ağabeyi H.Ç.’den şikayetçi oldu. Sanıklar hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘korku, kaygı, veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme’, ‘mala zarar verme’, ‘sesli, yazılı, görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından dava açıldı. Kayseri Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki E.Ç. ve eşi A.Ç. katılmazken tutuklu sanıklar E.Ç.’nin ağabeyleri E.Ç. ve H.Ç. ile sanık avukatları katıldı. Bir önceki duruşmanın gergin geçmesi nedeniyle duruşma salonunda geniş önlemler alındı.

“KARDEŞİM E.Ç. UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİALARI ASILSIZDIR”

Tutuklu yargılanan E.Ç.’nin ağabeylerinden E.Ç., “Sol taraftan kendisine ateş edildiğini söylüyor ama sağ ayağından vuruluyor. Mobese kameralarında kendisinin ateş ettiği görülüyor ama ona ateş edildiği belli değil. Olayın başlangıcında da benim ortağımla kavga ediyor. Ortağıma birini aramasını uyuşturucu istemesini söylüyor o da kabul etmiyor. Kardeşim uzun zamandır uyuşturucu içer ve bu nedenle çevresindekileri usandırmış durumdadır. Ben suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu. 

E.Ç.’nin diğer ağabeyi tutuklu sanık H.Ç.’de konuşmasında, “Olay günü ben Talas’ta ailemle evimdeydim. Olayla hiç alakam yok. O uyuşturucu içer ve ailesi ile yakınlarına zarar verir ben de bu nedenle annem – babam ve ailemden yana tavır aldım o nedenle bana kızgın olsa gerek. Biz uyuşturucuyu bırakması için çok uğraştık ama olmadı. Silahlı saldırı diyor ben orada yokum, olayla ilgim yok suçlaması nedeniyle cezaevindeyim” dedi. 

Müşteki E.Ç.’nin annesi de oğlunun 2016’dan beri uyuşturucu içtiğini belirterek diğer oğullarının suçunun olmadığını kaydetti. Duruşma tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

1ha

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