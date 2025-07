Özandaç: 'Çiftler 80 bin TL'den başlayan rakamlarla düğün yapabilirler'

Yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu açıldı. Yeni evlenecek çiftler ise düğün salonlarının maliyetini araştırmaya başladı. Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, yaz sezonuyla birlikte artan düğün maliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özandaç; “Düğün salonlarında farklı farklı kategoriler var. Bunu yıldız kategorisi gibi düşünebiliriz. Bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, dört yıldız, beş yıldızlı salonları var. Şehrimize piyasayı takip ediyoruz. Bugün 50 bin TL'den başlayan rakamlarla düğünler gerçekleştiriliyor. Kişi sayısı 300 kişi 400 kişi diyebiliriz. Bu 50 bin TL 500 bin TL'de olabiliyor. 1.5- 2 milyon TL'ye kadar da düğünler yapılabilir. Paketler var, menüler var, farklı alternatif menüler var. Mekanların lükslüğüne göre, merkezi konumda olmalarına göre, büyüklüklerine göre ve ağırladıkları kişi sayısına göre ve verdikleri hizmete göre, hizmetin kalitesine göre fiyatlar var. Bütçe olarak her arayan, her şehirde aslında bütçesine uygun bir organizasyon mekanı bulabilir. Burada biraz araştırma, biraz da aslında bu anlamda düğüne istekli olmak gerekir. Hani insanlar şu söylüyorlar, işte düğün 1 milyon TL. Hayır yani düğünün kendisi 1 milyon TL değil. Aslında düğün hazırlıklarıyla beraber, evin tefrişatı, evin hazırlanması, mobilyaların, beyaz eşyanın eve girmesi, perdeler, züccaciye alışverişiyle birlikte en son düğünde buna eklendiği zaman doğrulu bir 1 milyon TL rakamı karşımıza çıkabilir. O da görecelidir. En uygun dersek 80 bin TL'ye bahsettiğimiz bir düğünü, rahatlıkla orkestrasıyla, fotoğraf kamerasıyla, tatlı tuzlu kurabiyesiyle, kuru yemişiyle, meşrubatıyla yapabilirsiniz. Şehrimizde böyle mekanlar var. Bunun şamdanını ekleyelim, let ekranı ekleyelim, organizasyonunu arttıralım, masa dekorasyonunu değiştirelim gibi bir beklenti içerisine girerseniz de, ister istemez rakamlar biraz yükselir. Burada ne olur? 120 ile 150 bin TL bağımlılığına çıkar. Bunu yemeğe çevirelim dediğimizde de 200 bin TL bandından başlayan yemekli rakamlar var. Bu sezonda 2025 itibariyle düğün yapmak isteyen misafirleriniz, şehrimizdeki işletmelerden 80 bin TL ile, yani 200-250 kişi bandında, 80 bin TL ile, 150 bin TL arasında bir rakama tatlı tuzu kurabiyesiyle güzel bir düğün yapabilirler. Bunu yemek organizasyonuna getirdiğimiz zaman 200 bin TL bandına çıkmaları gerekir. Kişi başı 800-850 TL gibi rakamla misafirlerine hizmet satın alabilirler. Lükse geldiğimiz zaman, lüksün sonu yok. Burada rakam, bu sefer kişi başı bin 500 TL'lere kadar ulaşan bir rakam ile, 3 bin TL'ye ulaşan bir rakam arasında hizmet satın alırsınız. Şehrimizde de bu rakamlarla iş yapan işletmelerimiz var. Evlenmek isteyen gençler 80 bin TL'den başlayan rakamlarla düğün yapabilirler. Nikahlarına şahitlik gerçekleştirebilirler. Sıla ilahi çok önemli değil kültürünün arasında. Ben gençlerimizin düğüne uzaklaşmalarını istemiyorum” ifadelerini kullandı.