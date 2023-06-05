Özbekistan Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te
Yüksek İrtifa Kampı olarak çeşitli spor dallarına hizmet veren Erciyes Dağı, Özbekistan Bisiklet Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor.
- 05.06.2023 13:51
- Güncelleme: 05.06.2023 16:30
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Yüksek İrtifa Kampı olarak çeşitli spor dallarına hizmet veren Erciyes Dağı, Özbekistan Bisiklet Milli Takımı’na ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın dört bir tarafından gelen sporcuların tercih ettiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Özbekistan Milli Takımı’na ev sahipliği yapıyor. Erciyes’in temiz havasını tercih eden Özbekistan Milli Takımı, belirlenen güzergahlarda antrenmanlarını sürdürüyor.
İHA
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