Özçelik-İş Sendikası Kayseri Şube Başkan adayı Çelikbilek, işçilerle iftarda buluştu

Elmacıoğlu restoranda düzenlenen iftar programına, çok sayıda sendika üyesi ve işçi katıldı. Programda konuşan Özçelik-İş Sendikası Kayseri Şube Başkan adayı Mustafa Çelikbilek, yaklaşan genel kurula ilişkin önemli mesajlar verdi. Konuşmasına davetine katılan işçilere teşekkür ederek başlayan Çelikbilek, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Sendikanın gerçek sahiplerinin emekçiler olduğunu belirten Çelikbilek, sendikal demokrasinin korunması gerektiğini ifade etti. Kayseri Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulu sürecinde yaşanan bazı gelişmelerin vicdanları yaraladığını dile getiren Çelikbilek, delege listelerinin üyelere duyurulmadan asılıp indirilmesi ve birçok üyenin süreçten haberdar edilmemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Sendikal süreçlerin şeffaflıkla yürütülmesi gerektiğini belirten Çelikbilek, bu nedenle gerekli itirazları yaptıklarını ve hukuki haklarını kullandıklarını ifade etti.

“Bizim mücadelemiz bir koltuk mücadelesi değildir” diyen Çelikbilek, asıl mücadelenin işçinin iradesinin korunması olduğunu vurguladı. Sendikada hiçbir kişinin üyelerin iradesinin üzerinde olmadığını belirten Çelikbilek, seçimlerin adil, şeffaf ve eşit şartlarda yapılması gerektiğini dile getirdi.

Haksızlık karşısında susmayacaklarını ifade eden Çelikbilek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve gerekirse yargı yoluna başvuracaklarını söyledi. Programda birlik ve dayanışma mesajı veren Çelikbilek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bu mücadeleyi hukuk içinde, sendikal ahlak içinde ve onurumuzla sürdüreceğiz. Sonunda kazanan bir kişi değil, sendikal demokrasi olacak. Bu seçimin kazananı işçi olacak.”

İftar programı, işçilerin sohbeti ve dayanışma mesajlarıyla birlikte fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.