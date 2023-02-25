Özdemir: 'Kayseri'de 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kayseri’nin etkilendiğini söyleyerek, “Kayseri’de 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır. Konut anlamında bu derece ağır hasarlı yapılan olduğunu ifade ediyoruz ama bunun büyük bir çoğunluğu Sarız’da. Merkezde yaşayan vatandaşlarımız müsterih olsunlar” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (TMMOB) meslek odalarının oluşturduğu Kayseri İl Koordinasyon Kurulu, Kayseri raporunu belirlemek üzere 5’inci kez toplandı. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi’nde düzenlenen toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Makine Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Varol, “Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse halk arasında çok fazla bilgi ve belgeler dolaşmaktadır. Bu durum vatandaşlarımızı tedirgin, ne yapacağını bilmez ve karamsar bir psikolojiye itmektedir. Bu durumun önüne geçmek, yerel idareleri, ilgili kamu kuruluşlarını uyarmak, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına bir araya geldik. TMMOB’a bağlı meslek odaları uzun yıllar boyunca yapmış oldukları sempozyum, çalıştay ve kurultaylar ile çok fazla bilimsel birikime sahiptir. Yapılan son toplantıda aldığımız karar gereğince kendi odalarımızın ve genel merkezlerimizin çalışmaları üzerine başkalarımız rapor hazırlamışlardır. Bugün ise bu toplantı da bu raporları görüşerek ortak bir Kayseri raporu oluşturacağız. Bu sorunun çözümü noktasında hazırlayacağımız raporu ise en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de, “Ülkemiz daha evvel belki insanlığın tecrübe etmediği bir deprem felaketi yaşadı. “Asrın felaketi” olarak adlandırılan bu Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem neticesinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Böylesi bir felaket karşısında çok kısa süre içerisinde yaraların sarılması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetimiz bütün imkanlarını seferber etmiş, devlet ve millet deprem felaketinden etkilenen bölgeler ve bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için çok çabuk bir şekilde harekete geçmiştir. Bu yaralarda sarılmaya başlanmıştır. Bu büyük felaket karşısında özellikle Kayseri Maraş’a yakın olması nedeniyle ilk andan itibaren oradaki vatandaşlarımızın yanında olmuş, Kayseri sahip olduğu bütün potansiyelini başta Maraş olmak üzere diğer bütün deprem bölgeleri için seferber etmiştir. Valimiz orada koordinatör vali olarak görevlendirilmiş, ayrım yapmaksızın bütün belediyelerimiz arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere, gıda ihtiyacının giderilmesi ve barınma sorununun çözülmesi noktasında da harekete geçmiştir. Genel başkanımızın çağrısıyla MHP’nin bütün kadroları 6 Şubat tarihinde teyakkuza geçmiştir” diye konuştu.

“Kayseri’de 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır”

Özdemir, “Deprem ilimize yakın bir bölgede oldu. Hem 2 büyük deprem hem de artçı sarsıntılardan ilimizin etkilendiği bir gerçektir. Önümüzdeki dönemde ülke genelinde böylesi bir deprem yaşanmışken, Kayseri’ye etkileri ve beraberinde alınacak tedbirlerle alakalı böylesi bir bilimsel temeli olan çalışmaya ön ayak oldukları için oda başkanlarımıza teşekkür ederim. Kayseri birinci ve ikinci deprem bölgesinde değil ama tedbirli olma konusunda bizim hem inancımızın bir gereğidir hem de aklın bir gereğidir. Bu şartlarda öncelikli olarak bir durum fotoğrafı çekmekte fayda görüyorum. Bu depremde Kayseri merkez olmak üzere Sarız gibi bazı ilçelerimizde yoğun bir şekilde etkilemiştir. Çok şükür bir can kaybımız yok. aldığım resmi bilgilere göre ilk etapta hasar tespitlerinin yapılması hususunda Kayseri Valiliğinin çabuk hareket etmesi neticesinde bir fotoğraf çekimi Kayseri’de yapıldı. Mevcut durumda yapılan muayeneler sonucunda Kayseri’de 22 Şubat itibariyle 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır. İl genelinde 145 konut ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Ahır ve depo olarak kullanılan 27 birimde yine ağır hasarlıdır. 1 tane de ticaret hanenin bu anlamda ağır hasarlı olduğu tespiti yapılmıştır. Bunun yanı sıra, orta, az hasarlı ve hasarsız yapılarda tespit edilmiştir. Bütün bunlar artık bundan sonraki süreçle alakalı izlenecek resmi politikalarla alakalı bir durum tahlilini de ortaya koymuştur. Konut anlamında bu derece ağır hasarlı yapılan olduğunu ifade ediyoruz ama bunun büyük bir çoğunluğunu da yine Sarız ilçemizdeki bazı mahallelerde olduğunu ifade etmemiz lazım. O yüzden merkezdeki vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu verileri de paylaşmakta fayda görüyorum. Melikgazi ve Kocasinan ilçemizde 10 kamu binasının ağır hasarlı olduğu tespit edilmiş ve bunlarında zaten yıkımına başlanmıştır. 2’si Melikgazi, 2’si Kocasinan’da olmak üzere 4 tane konutun ağır hasarlı olduğu tespit edilmiş, bunlarla alakalı faaliyetlerde de zaten vakit kaybetmeksizin vatandaşımızın sağlığını tehdit etmeyecek şekilde buraların yıkımına başlanmıştır. Yaralar en kısa sürede sarılacaktır. Bu depremin etkisinden de inşallah en kısa sürede hayatın normalleşmesi suretiyle de vatandaşlarımızın da huzur ve güvenliğini sağlama noktasında gerekenler yapılacaktır. Yatay yapılanmanın artık önünün açılması gerekiyor. Bu anlamda ne yazık ki Kayseri olarak üzülerek ifade etmek istiyorum, iyi bir durumda değiliz. TÜİK’in verilerine baktığımızda Kayseri kat yüksekliği itibariyle şuanda Türkiye’de 1’inci sırada. Kayseri’deki kat yüksekliği ortalama 8.2’dir. diğer şehirlerin kat yüksekliği ise 5’tir. Burada bizim artık yatay mimarinin önünü açacak, yatay mimariyi özendirecek, artık yüksek kattan vazgeçerek Kayserili vatandaşlarımızın yaşayacağı alanların tespit edilmesi önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

“Buradan yargı camiasına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu konunun üzerine gidin”

Kayseri’deki beton satan bazı firmaların inşaatlara uygunsuz standart ve kalitede beton sattığı iddiasına ilişkin konuşan İsmail Özdemir, “Kayseri’de faaliyet gösteren bazı beton satan firmaların inşaatlara uygunsuz standart ve kalitede beton sattığı iddiası mevcut. Buradan yargı camiasına bir çağrı da bulunmak istiyorum. Lütfen bu konunun üzerine gidin. Bu konu nereye giderse gitsin, ucu nereye dayanırsa dayansın ama bu konuyu takip edin ve anayasamızın, yasaların verdiği yetki çerçevesinde ilgili soruşturmaları yapıp şeffaf bir şekilde bunu da kamuoyu ile paylaşmaktan geri durmayın. Çünkü bu konu çok hassas bir konudur. Farklı iddialar var. sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için yargı camiasının bu konunun üzerinde hassasiyetle durması gerekiyor” dedi.