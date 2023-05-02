Özdemir: 'Sen rahat uyumazsan, ben rahat uyuyamam'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Sarız'ın mahallelerine yaptığı ziyaretlerde, vatandaşların sıkıntılarını gidermeye çalıştı. Özdemir, depremde evi hasar gören bir vatandaşın sıkıntısını gidermeye çalışırken, Sen rahat uyumazsan ben rahat uyuyamam diye konuştu.

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  • 02.05.2023 09:53
  • Güncelleme: 02.05.2023 12:30
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Özdemir: 'Sen rahat uyumazsan, ben rahat uyuyamam'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Sarız’ın mahallelerine yaptığı ziyaretlerde, vatandaşların sıkıntılarını gidermeye çalıştı. Özdemir, depremde evi hasar gören bir vatandaşın sıkıntısını gidermeye çalışırken, "Sen rahat uyumazsan ben rahat uyuyamam" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, memleketi olan Sarız ilçesine bağlı olan mahallelerde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler çerçevesinde vatandaşların sıkıntılarını da dinleyen Özdemir, Çavdar Mahallesinde evi Kahramanmaraş depreminde zarar gören bir vatandaşın komşusunda kaldığını öğrendi. Çavdar Mahallesi’nde 4 konteyner ihtiyacı olduğunun iletilmesi üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Vali Gökmen Çiçek’i telefonla arayarak, "Kahramanmaraş’taki deprem, Sarız ilçemizi de etkiledi. Sizin de çabalarınızla bölge afet kapsamına alındı. Sarız’da bir çok hane depremden etkilendi ve ağır hasarlı. Burada bir annemiz var. Acil konteyner talebimiz var. Komşunun evinde kalıyor. Çavdar mahallesinde 4, Sarız ilçesinde ise 12 konteyner talebimiz var. Elimden geldiğinde buralara yatırımların hizmetlerin gelmesi için çaba sarf ediyorum. Oy mevzusu değil. Biz Genel Başkanımız’dan aldığımız terbiye bu. Yeter ki milletimiz huzurlu olsun, yeter ki rahat olsun" dedi. Vali Gökmen Çiçek ise, "İl Milli Eğitim Müdürümüz 100 konteyner yaptı. Deprem bölgesine göndermek için. Bu konteynerlerden 12’sini Sarız ilçesine gönderiyoruz" dedi.

Özdemir’in girişimleri ile Çavdar mahallesinin 4, Sarız ilçesinin ise 8 olmak üzere 12 konteyner ihtiyacı giderilmiş oldu.

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İHA

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