Özdemir'den Sarız'a 'jeotermal' müjdesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kayseri'nin Sarız ilçesinde jeotermal çalışmalarının yakında başlayacağını duyurdu.

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  • 09.06.2023 18:58
  • Güncelleme: 09.06.2023 20:44
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Özdemir'den Sarız'a 'jeotermal' müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kayseri’nin Sarız ilçesinde jeotermal çalışmalarının yakında başlayacağını duyurdu.

Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sarız’da çıkan ve jeotermal rezerv olduğuna dair güçlü bulgular sunan sıcak su tespiti sonrası, kaynağın çıktığı arazinin sahibi olan kıymetli hemşerimiz Sayın Ahmet Erkek ile bir araya gelerek, hem Sarız hem de Kayseri’nin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak yatırımlar için görüşmelerimiz oldu. Mevcut durumda jeotermal rezerv tespiti için gerekli yasal izinler alınmış ve değerli valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in de destekleriyle yakında çalışmalara başlanacaktır. Sarızımıza, Kayserimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yakın gelecekte Sarız’da termal otellerin ve seracılık faaliyetlerinin yürütüldüğü günlere hep birlikte kavuşacağız."

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İHA

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