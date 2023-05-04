Özdemir'den Sarız Ve Pınarbaşı'na doğalgaz müjdesi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Özdemir, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinin doğalgaza 8 yıl erken kavuşacağını müjdeleyerek Daha önce 2032 yılında bitmesi planlanan proje, girişim ve gayretlerimizle hamdolsun 2024 yılında kullanıma alınacak şekilde planlamaya alınmıştır dedi.

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  • 04.05.2023 12:41
  • Güncelleme: 04.05.2023 13:01
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Özdemir'den Sarız Ve Pınarbaşı'na doğalgaz müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Özdemir, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinin doğalgaza 8 yıl erken kavuşacağını müjdeleyerek; "Daha önce 2032 yılında bitmesi planlanan proje, girişim ve gayretlerimizle hamdolsun 2024 yılında kullanıma alınacak şekilde planlamaya alınmıştır" dedi.

14 Mayısta yapılacak olan seçim nedeniyle memleketi Kayseri’de seçim çalışmalarını yürüten Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri MHP 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri çerçevesinde Pınarbaşı ilçesine müjde veren MHP Genel Başkan Yardımcısı, ilçenin 2032 yılında kullanacağı doğalgazın, yapılan girişimler sonrasında 2024 yılında kullanılacağını müjdesini verdi. Özdemir; "Pınarbaşı ve Sarız ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun. Daha önce 2032 yılında bitmesi planlanan proje, girişim ve gayretlerimizle hamdolsun 2024 yılında kullanıma alınacak şekilde planlamaya alınmıştır" ifadesinde bulundu.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu da, "MHP Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Özdemir beyefendi, ilçemiz için doğalgazın 2023 Ekim ayında Lansmanının yapılacağını ve 2024 Aralık ayında ilçemizde yanacağının müjdesini verdi. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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İHA

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