Özdemir'den sigortacılara her türlü destek sözü

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında icra edilecek olan Sigorta Haftasını kutlayarak sigorta acentelerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

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  • 28.09.2023 16:43
  • Güncelleme: 28.09.2023 16:43
Özdemir'den sigortacılara her türlü destek sözü
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında icra edilecek olan Sigorta Haftasını kutlayarak sigorta acentelerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

12. Meslek Komitesi’nin, özellikle sigorta bilincinin arttırılması için bir dizi etkinlikler düzenlediğini belirten Başkan Zeki Özdemir, “Odamız çatısı altında örgütlenmiş olan sigorta acentelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri, mesleki gelişimlerini sürdürmeleri, hizmet kalitelerini artırmaları ve sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İş dünyası ve yaşamımızdaki riskleri azaltmak için gayret gösteren, muhtemel risklerde kıymet verdiğimiz değerlerimizi güvence altına alan, sigorta acenteleri başta olmak üzere, tüm iş âleminin ve sektörde görev yapan tüm çalışanların Sigorta Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

“Dünya’da riskler azalmıyor, aksine artıyor”

12. Meslek Komitesi adına açıklama yapan Meclis Üyesi Sinan Demir, Dünya’da risklerin azalamadığını aksine arttığını söyleyerek, “ Kısa bir süre önce yaşadığımız ve tüm ülkeyi yasa boğan 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canlara milletçe üzülmekle birlikte o kara günde sağ kalan vatandaşlarımızın hayat mücadelesi verirken karşılaştığı zorluklar acılarını katlayarak büyüttü. Yaşam boyunca verdikleri emeklerinin karşılığı olarak edindikleri evleri, iş yerleri ve taşıtları bir gecede yok olurken, yaşadıkları maddi kaygılarla yaşam mücadelesi daha da zorlaştı. Tam da bu dönemde sigorta kavramı daha da önem kazandı. Nitekim yaşadığımız Dünya’da riskler azalmıyor, aksine artıyor. Gerçekleşme ihtimali olan durumlarla karşılaşıldığında zararın giderilmesini sağlayan ve yaşanan olumsuz durumlarda gelecekle ilgili maddi kaygıları azaltan sigorta sektörünün, son yıllarda daha önem kazandığı aşikârdır. Ancak yaşanan deprem felaketi sonrasında anlaşıldığı üzere insan hayatında önem arz eden, ekonomik ve sosyal yapının korunmasına hizmet eden sigorta kavramı halen hak ettiği yere ulaşamamıştır. Mesleğimize olan inancımız ve çalışma azmimizle, örgütlenmiş sigorta acentelerimizin özverili çalışmaları ile Sigorta bilincinin ve sigortalılık oranının artırılması için bu yıl 12’ncisi düzenlenen Sigortacılık Haftasının tüm acentelerimize, teknik personellerimize ve sigorta paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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