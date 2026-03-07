Özdemir: 'İran'ın Toprak Bütünlüğü Mutlaka Korunmalı'
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İran'ın toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel barış açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
“Komşuluk ve Kader Birliği”
Özdemir, İran’ın uzun yıllardır Türkiye’nin komşusu olduğunu ve kader birlikteliği yapılan bir devlet olduğunu hatırlatarak, “Toprak bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiğinin altını çiziyoruz” dedi.
“Kışkırtmalara İzin Verilemez”
Özdemir, özellikle İran’da yaşayan Türk kökenli vatandaşların farklı tezgâhlarla kışkırtılmaya çalışıldığını belirterek, “Kimse bu yöntemlerle yol alabileceğini zannetmesin. Bölgede yaşanmak istenen senaryoları Milliyetçi Hareket Partisi ve kadroları evvelden anlamış ve tavrını koymuştur” ifadelerini kullandı.