Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediyesi eski Meclis Üyesi Mehmet Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 24.12.2022 15:28
  • Güncelleme: 24.12.2022 18:29
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Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediyesi eski Meclis Üyesi Mehmet Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Kocasinan Belediyesi eski Meclis Üyesi 62 yaşındaki Mehmet Özdemir, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Merhum Özdemir, Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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İHA

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