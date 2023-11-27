Özdemir sordu, bakanlık cevapladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentte bazı mahallelerde cep telefonlarında çekmeme ve internet altyapısında da vatandaşların sorun yaşadığını belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yazılı soru önergesi verdi. Bakanlık, Özdemir'e Kayseri'de 3 bin 600 baz istasyonu bulunduğu cevabını verdi.

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  • 27.11.2023 17:17
  • Güncelleme: 27.11.2023 18:51
Özdemir sordu, bakanlık cevapladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentte bazı mahallelerde cep telefonlarında çekmeme ve internet altyapısında da vatandaşların sorun yaşadığını belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yazılı soru önergesi verdi. Bakanlık, Özdemir’e Kayseri’de 3 bin 600 baz istasyonu bulunduğu cevabını verdi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’nin sorunlarını meclis gündemine taşımaya devam ediyor. Özdemir, Kayseri’de bazı mahallelerde vatandaşların cep telefonlarının çekmediği ve internet altyapısı ile ilgili sorun yaşadıklarına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yazılı soru önergesi verdi. Bakanlık, Özdemir’e verdiği yanıt şöyle;

“Kayseri ili genelinde 3 bin 600 civarı baz istasyonu bulunmakla birlikte 3N ve 4.5N baz istasyonları toplam sayının yüzde 72’sine tekabül etmektedir. Evrensel Hizmet Kanunu çerçevesinde Kayseri ilimizde mobil haberleşme projeleriyle 43 yerleşim yerine mobil haberleşme hizmeti ulaştırılmış olup, halihazırda devam etmekte olan proje çerçevesinde 19 yerleşim yerine hizmet götürülmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer taraftan; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin kapsama ve hizmet kalitesi yükümlülükleri sürekli ve düzenli olarak takip edilmekte, vatandaşların maksimum verimde hizmet alabilmesi için gerekli denetimler yapılmakta ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin ihlali halinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır.”

İHA

Kayseri Gündem
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