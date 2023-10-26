Özdemir sordu, bakanlık yanıtladı: 'Zile mahallesinin sorunu çözülecek'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Develi ilçesi Zile mahallesinde kanalizasyon sularının yerleşim yerlerine dağılması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye verdiği yazılı soru önergesi yanıt buldu. Bakanlık, Özdemir'e KASKİ tarafından belli aralıklarla foseptiğin çekim ve temizliğinin yapıldığı cevabını verdi.

PAYLAŞ
  • 26.10.2023 16:35
  • Güncelleme: 27.10.2023 08:49
Özdemir sordu, bakanlık yanıtladı: 'Zile mahallesinin sorunu çözülecek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in Develi ilçesi Zile mahallesinde kanalizasyon sularının yerleşim yerlerine dağılması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye verdiği yazılı soru önergesi yanıt buldu. Bakanlık, Özdemir’e KASKİ tarafından belli aralıklarla foseptiğin çekim ve temizliğinin yapıldığı cevabını verdi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kayseri’nin sorunlarını meclis gündemine taşımaya devam ediyor. Son olarak Develi ilçesi Zile mahallesinde kanalizasyon sularının yerleşim yerlerine dağılması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye yazılı soru önergesi veren Özdemir’in sorusu yanıtlandı. Bakanlığın yanıtı şöyle; “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alınan bilgide; Kayseri İli Develi İlçesi Zile Mahallesi’nde uzun yıllardır kanalizasyon hattının bulunduğu ve bu hattın foseptik ile sonlandığı, önergede bahsi geçen sorunun tarım arazileri içinde bulunan foseptik çevresinde yeni yerleşim yerlerinin oluşması ile gündeme geldiği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından belli aralıklarla foseptiğin çekim ve temizliğinin yapıldığı, Bölgenin gelişme planının da göz önüne alınarak foseptik deşarjından kaynaklanan sorunun giderilmesi için proje çalışmalarının devam ettiği ve projenin tamamlanmasıyla birlikte ihaleye çıkılarak sorunun çözüme kavuşturulacağı belirtilmiştir.”

MHP’li Özdemir’in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verdiği yazılı soru önergesi ise şöyle;

"Develi İlçesi Zile Mahallesinde atık suların toplandığı alanda sızıntı yaşanması ve kanalizasyon sularının yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgelere dağılması sebebiyle çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilendiği yöre sakinleri tarafından ifade edilmektedir. Bu çerçevede,

1-Konu ile ilgili olarak bakanlığınıza ulaşmış bir bilgi var mıdır?

2-Develi İlçesi Zile Mahallesinde bağ evlerinin bulunduğu bölgeye döküldüğü iddia edilen kanalizasyon sularının engellenmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuş mudur?

3-Zile Mahallesinde kanalizasyon sistemi var mıdır? Var ise yaşanan sorun nasıl giderilecektir? Atık ve pis suların toplanacağı yeni bir tesis projelendirmesi planlanmış mıdır?”

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'tan 100. yıl hatırası

Talas'tan 100. yıl hatırası

Kayseri'nin lezzetleri Gastronomi Günlerinde görücüye çıktı

Kayseri'nin lezzetleri Gastronomi Günlerinde görücüye çıktı

Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Dijital sanat ile geleneksel sanat tek tabloda birleşti

Dijital sanat ile geleneksel sanat tek tabloda birleşti

Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

3
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

4
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

5
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

6
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Gazze'ye giremiyorlar

Gazze'ye giremiyorlar

DAHA FAZLA
Saadet Partisi, İsrail'e suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi, İsrail’e suç duyurusunda bulundu

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'

Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'