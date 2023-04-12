Özdemir ve Ersoy seçim çalışmalarını sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Adayları İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 12.04.2023 23:42
  • Güncelleme: 13.04.2023 03:58
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Özdemir ve Ersoy seçim çalışmalarını sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Adayları İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

MHP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Özdemir ve 2. Adayı Baki Ersoy, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sahuru İstikbal Mobilya Panel Fabrikasında Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ile beraber çalışanlarla yapan Özdemir ve Ersoy, gündüz de çalışmalarını sürdürdü.

Baki Ersoy Tomarza’da

Gün içerisinde de Tomarza ilçesini ziyaret eden Baki Ersoy, burada teşkilat mensupları ile buluştu. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Ersoy, "MHP 28.Dönem Kayseri Milletvekili adayları olarak Tomarza programımız çerçevesinde ilk durağımız Tomarza İlçe Başkanlığımız oldu. İlçe Başkanımız Halil İbrahim Özcan ve yönetimine teşekkür ederiz. Gece uyumadan, gündüz yorulmadan çok çalışacağız" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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