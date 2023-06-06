Özdoğan: 'İlçede yaz çalışmaları hızlandı'

Hacılar Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını gerçekleştirilirken, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçede yaz çalışmaları hızlandı dedi.

PAYLAŞ
  • 06.06.2023 11:36
  • Güncelleme: 06.06.2023 12:17
  • 51
Özdoğan: 'İlçede yaz çalışmaları hızlandı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını gerçekleştirilirken, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İlçede yaz çalışmaları hızlandı" dedi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 4 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden ve alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ülke gündemiyle alakalı yaptığı açıklamada 2023 genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tüm dünyaya hayırlı olmasını diledi. Özdoğan, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Özhaseki bakanımıza başarılar diliyorum. Belediye olarak Ankara ile olan irtibatımız artarak devam edecek. Bu manada ilçemize yapılan devlet yatırımları da hız kesmeden devam edecek” dedi.

Hacılar belediyesi olarak ilçede yaz çalışmalarının hızlandığını hatırlatan Özdoğan, “İhalelerimiz tamamlandı. Gerek alt yapı gerekse üst yapı çalışmalarımız hızlandı. Hacılarımız turizmde bir canlılık getiriyor. Özellikle Hürmetçi Mahallesi’nde yapılacak yeni bir tesis ve yeni projelerin ilçemize ve ilimize katkıları olacak. Burası inşallah sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin tanıdığı bir alan olacak” dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.06.2023 tarih ve 8010 sayılı ek ödenek talebi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.05.2023 tarih ve 8003 sayılı satış konulu müzekkeresi, 31.05.2023 tarih ve 8004 sayılı satış konulu müzekkere ve ek gündem maddesinde yer alan 05.06.2023 tarih ve 2655 sayılı satış talebi konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden Terapi Sergisi

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden Terapi Sergisi

Ruhsatsız silah bulunduranlara operasyon: 2 gözaltı

Ruhsatsız silah bulunduranlara operasyon: 2 gözaltı

Özdoğan: 'İlçede yaz çalışmaları hızlandı'

Özdoğan: 'İlçede yaz çalışmaları hızlandı'

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

Fatih Üzüm: 'Bakan Özhaseki'nin kabinede yer alması bizim için gurur verici'

Fatih Üzüm: 'Bakan Özhaseki'nin kabinede yer alması bizim için gurur verici'

Başkan Büyükkılıç, çocuklara özel 11'inci kütüphaneyi inceledi

Başkan Büyükkılıç, çocuklara özel 11'inci kütüphaneyi inceledi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurbanlık fiyatları yüzde 100 arttı, en düşük kurbanlık 7 bin lira

Kurbanlık fiyatları yüzde 100 arttı, en düşük kurbanlık 7 bin lira

DAHA FAZLA
16 milyon TL'lik 'süper' amatör kompleksi

16 milyon TL'lik 'süper' amatör kompleksi

Başkan Çolakbayrakdar'dan Oruçreis'e aile sağlık merkezi, park ve halı saha

Başkan Çolakbayrakdar'dan Oruçreis'e aile sağlık merkezi, park ve halı saha

Kocasinanlı Muhtarlar: 'Hizmetlerle mahallede eksik kalmadı'

Kocasinanlı Muhtarlar: 'Hizmetlerle mahallede eksik kalmadı'

Talas'ta haziran ayı meclisi

Talas'ta haziran ayı meclisi

Avrupalı bilim insanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Avrupalı bilim insanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret