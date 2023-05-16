Özel çocuklar hayvanat bahçesini gezdi

Kayseri’de zihinsel engelli ve otizmli çocuklar hayvanat bahçesini ziyaret ederek, keyifli vakit geçirdi.

Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören orta, ağır zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler her yıl 10-16 Mayıs’ta kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesini ziyaret etti. 153 türde bin 600 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesinde keyifli anlar geçiren özel öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

“En önemli olarak sosyal gelişimlerine katkısı oluyor”

Gezi hakkında bilgiler veren Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Kübra Çavış, “Engelliler Haftası çerçevesinde yaptığımız etkinlik ile okulumuzda bulunan orta ağır zihinsel engelli ve orta ağır otizmli çocuklarımızı hayvanat bahçesinde geziye getirdik. 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında her gün öğrencilerimiz için etkinlik yaptık ve bu da son etkinliğimiz. Gezimizin amacı, çocuklarımızın sosyal ve kültürel olarak gelişimlerini desteklemek, onlarında bir birey olduğunu, onların da bu tarz etkinliklerde yerlerinin olduğunu göstermek ve burada olan diğer misafirler ile toplu ortamda nasıl davranılması gerektiğinin kurallarını öğretmek amacıyla bu gezimizi planladık. Bu tür gezilerin öğrencilerimize de katkısı oluyor. En önemli olarak sosyal gelişimlerine katkısı oluyor. Genelde bu tarz çocuklarımız evden dışarı çıkmayan, sosyallik anlamında da genellikle ya akrabaları ile ya da okuldaki arkadaşları ile iletişim halinde olan çocuklar. Topluma çıkarak onların da sosyal olarak gelişimlerine destek vermeye gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.