Özel çocuklara özel projeler yapılıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 'Özel çocuklarımızı her zaman bekliyoruz. Onlara özel projeler yapıyoruz' açıklamasında bulundu.

PAYLAŞ
  • 04.12.2022 11:27
  • Güncelleme: 04.12.2022 11:27
Özel çocuklara özel projeler yapılıyor

 Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından özel çocuklara yönelik çalışmaları hakkında konuştu. Hem etkinlik hem de sportif faaliyetlerle rehabilite edilen özel çocuklar lisanslı olarak müsabakalara da katılabiliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak da özel bireyler için bir birim oluşturduk. Yıl boyu bir çok etkinlik ve spor yapmaları için imkan sağlamaya çalışıyoruz. Biz onları sporla rehabilite etme ve antrenmanlarla topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Paralimpik olarak onları müsabakalara da hazırlıyoruz. Bizler yıl boyunca sahada çocuklarımızla bir aradayız. Buradan velilerimize de seslenmek istiyorum: özel çocuklarımızı her zaman bekliyoruz. Onlara özel projeler yapıyoruz. Onlar için projeler yapmaya da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Araçlara lastik ve cam filmi kontrolü yapıldı

Araçlara lastik ve cam filmi kontrolü yapıldı

Ekmek hırsızları güvenlik kamerasından kaçamadı

Ekmek hırsızları güvenlik kamerasından kaçamadı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kayseri'ye geliyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kayseri’ye geliyor

Son gelen zam sonrası motorine indirim bekleniyor

Son gelen zam sonrası motorine indirim bekleniyor

Kaymakam Tunç'tan Anlamlı ziyaret

Kaymakam Tunç'tan Anlamlı ziyaret

Kayseri'de balıkçılara denetim

Kayseri'de balıkçılara denetim

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel çocuklara özel projeler yapılıyor

Özel çocuklara özel projeler yapılıyor

Hacılar'da Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası'nın temelleri atıldı

Hacılar'da Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası'nın temelleri atıldı

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, Engelli Selin'in Hayalini Gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç, Engelli Selin'in Hayalini Gerçekleştirdi

Ali Dağı Eteklerinde Villa Parselleri Satışa Sunuluyor

Ali Dağı Eteklerinde Villa Parselleri Satışa Sunuluyor

Tuvalete sıkışan kedi kurtarıldı

Tuvalete sıkışan kedi kurtarıldı

HÜDAPAR'dan 'Bağımlı Olma Hür Ol' basın açıklaması

HÜDAPAR’dan ‘Bağımlı Olma Hür Ol’ basın açıklaması

Beklenmeyen ölüm ilçeyi yasa boğdu

Beklenmeyen ölüm ilçeyi yasa boğdu