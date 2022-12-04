Özel çocuklara özel projeler yapılıyor

Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından özel çocuklara yönelik çalışmaları hakkında konuştu. Hem etkinlik hem de sportif faaliyetlerle rehabilite edilen özel çocuklar lisanslı olarak müsabakalara da katılabiliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak da özel bireyler için bir birim oluşturduk. Yıl boyu bir çok etkinlik ve spor yapmaları için imkan sağlamaya çalışıyoruz. Biz onları sporla rehabilite etme ve antrenmanlarla topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Paralimpik olarak onları müsabakalara da hazırlıyoruz. Bizler yıl boyunca sahada çocuklarımızla bir aradayız. Buradan velilerimize de seslenmek istiyorum: özel çocuklarımızı her zaman bekliyoruz. Onlara özel projeler yapıyoruz. Onlar için projeler yapmaya da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.