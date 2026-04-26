Özel çocuklardan 23 Nisan gösterisi

Kayseri Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir gösteri düzenledi. Kayseri’de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan çocukların tamamı özel gereksinimli bireylerden oluştu. Etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi grup öğretmeni Alev Çağlıkantar, “Yıllardır çocuklarımızla birlikte özel gösterilere imza atıyoruz. Yine bugün de 23 Nisan kutlamasını yapmak için buradayız. Ekibimiz tamamen özel çocuklardan oluşuyor. İçlerinde down sendromlu olanlar var, otizmli çocuklarımız var. Hepsi onların gösterileri. Başarıyla da yapacaklarından da eminim. Atatürk’ün bizim çocuklarımıza armağan ettiği ve dünyada tek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncelikle herkese kutlu olsun diyorum. Gazi Mustafa Kemal, bu günün önemini çocuklara armağan etti. Bana göre en büyük olayı, geleceğimiz olduğu için çocuklarımız. Bizler de elimizden geldiği kadar ülkemizi, milletimizi her türlü olaylara karşılık yine de bu özel anlamlı günlerde birlikte olmaya davet ettik. Biz de onun için buradayız. Elim bir olay yaşadık ama yine de bizim çocuklarımız da yapmalı dedik. Hem onların anısına olsun hem kendi eğlencelerini yapsınlar diye bugün buradayız” şeklinde konuştu.

